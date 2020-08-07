Украинский актер Арам Арзуманян, получивший известность благодаря сериалам "Бешеный свадьба" и "Большие Вуйки" стал новым участником шоу "Танцы со звездами". Актер принял вызов от украинского футболиста, участника реалити-шоу "Холостяк" Сергея Мельника.

Актер записал видеоролик, в котором показал, что принимает участие от предыдущего участника. Соответствующее сообщение появилось на его личной странице в Инстаграме.

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Танцевальный челлендж Арам Арзуманян передал популярной телеведущей Ольге Фреймут.

Вызов принят от Сергея Мельника! Я тоже в теме #танціззіркамиchallenge и передаю его дальше Фреймут Оле. Увидимся и разнесем вместе паркет шоу "Танцы со звездами",

– написал Арзуманян.

Арам Арзуманян отметил, что в повседневной жизни много танцует и хочет удивить зрителей, пишет ТСН.

"Танцы в моей жизни присутствуют каждый день, ведь у меня есть страница в Tik Tok, где я много и забавно танцую. Да, мои танцы не такие, как у всех остальных, но я кайфую от них. Принимая участие в проекте "Танцы со звездами", я хочу не только поднять настроение зрителям, но и приятно удивить их!" – отметил актер.

Что известно о новом сезоне шоу "Танцы со звездами"?

Любимое танцевальное шоу украинцев начнется уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.

Организаторы пока не сообщают, как именно будут проходить эфиры, впрочем, вероятно, в связи с пандемией коронавируса они состоятся в несколько необычном формате. Во время прямых эфиров ради безопасности откажутся от зрителей в зале. Очевидно, что судьи будут придерживаться социальной дистанции, а участники будут выступать в защитных масках.