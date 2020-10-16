У Голлівуді готуються до зйомок нової комедії, яка вийде на екрани з назвою "Не дивись вгору" (Don't Look Up). І зірковий склад фільму просто приголомшує. Серед акторів, які отримали головні ролі – Меттью Перрі та інші топові зірки Голлівуду.

Екранізує нову стрічку Netflix знаменитий режисер Адам МакКей, який у 2015 році отримав Оскар за кіноадаптацію сюжету "Гра на пониження". Тому, як повідомляє Variety, майбутня комедія "Не дивись вгору" привернула увагу кіноманів.

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У центрі сюжету опиняться два астрономи, які дізнаються, що Землі загрожує приближення астероїдів. Головні герої, яких зіграють Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених тільки насміхаються. Всупереч суспільній думці астрономи продовжать говорити правду в надії, що їх нарешті почують.

Привернув увагу і акторський склад стрічки, адже на екранах постане зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Актор рідко погоджується на зйомки та обирає тільки цікаві для нього проєкти. Один з них – серіал "Хороша боротьба", який виходить з 2017 року.

Окрім цього, у новому фільмі Netflix ролі отримали:

Леонардо Ді Капріо

Дженніфер Лоуренс

Меріл Стріп

Джона Гілл

Гімеш Патель

Кейт Бланшетт

Тімоті Шаламе

Аріана Гранде

Меттью Перрі

Наразі представники стрімінгової компані підтвердили інформацію про майбутні зйомки, опулібкувавши фото акторського складу "Не дивись вгору". Коли ж комедія вийде на екран – поки невідомо.