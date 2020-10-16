Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі зіграє у новій комедії: хто ще отримав роль у стрічці
У Голлівуді готуються до зйомок нової комедії, яка вийде на екрани з назвою "Не дивись вгору" (Don't Look Up). І зірковий склад фільму просто приголомшує. Серед акторів, які отримали головні ролі – Меттью Перрі та інші топові зірки Голлівуду.
Екранізує нову стрічку Netflix знаменитий режисер Адам МакКей, який у 2015 році отримав Оскар за кіноадаптацію сюжету "Гра на пониження". Тому, як повідомляє Variety, майбутня комедія "Не дивись вгору" привернула увагу кіноманів.
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У центрі сюжету опиняться два астрономи, які дізнаються, що Землі загрожує приближення астероїдів. Головні герої, яких зіграють Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених тільки насміхаються. Всупереч суспільній думці астрономи продовжать говорити правду в надії, що їх нарешті почують.
Привернув увагу і акторський склад стрічки, адже на екранах постане зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Актор рідко погоджується на зйомки та обирає тільки цікаві для нього проєкти. Один з них – серіал "Хороша боротьба", який виходить з 2017 року.
Окрім цього, у новому фільмі Netflix ролі отримали:
- Леонардо Ді Капріо
- Дженніфер Лоуренс
- Меріл Стріп
- Джона Гілл
- Гімеш Патель
- Кейт Бланшетт
- Тімоті Шаламе
- Аріана Гранде
- Меттью Перрі
Наразі представники стрімінгової компані підтвердили інформацію про майбутні зйомки, опулібкувавши фото акторського складу "Не дивись вгору". Коли ж комедія вийде на екран – поки невідомо.