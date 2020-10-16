В Голливуде готовятся к съемкам новой комедии, которая выйдет на экраны с названием "Не смотри вверх" (Don't Look Up). И звездный состав фильма просто ошеломляет. Среди актеров, получивших главные роли – Мэттью Перри и другие топовые звезды Голливуда.

Экранизирует новую ленту Netflix знаменитый режиссер Адам МакКей, который в 2015 году получил Оскар за киноадаптацию сюжета "Игра на понижение". Поэтому, как сообщает Variety, предстоящая комедия "Не смотри вверх" привлекла внимание киноманов.

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В центре сюжета окажутся два астронома, которые узнают, что Земле угрожает приближение астероидов. Главные герои, которых сыграют Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, пытаются предупредить об опасности, однако ученые над ними только насмехаются. Вопреки общественному мнению, астрономы продолжат говорить правду в надежде, что их наконец услышат.

Привлек внимание и актерский состав ленты, ведь на экранах предстанет звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Актер редко соглашается на съемки и выбирает только интересные для него проекты. Один из них – сериал "Хорошая борьба", который выходит с 2017 года.

Кроме этого, в новом фильме Netflix роли получили:

Леонардо Ди Каприо

Дженнифер Лоуренс

Мерил Стрип

Джона Хилл

Гимеш Патель

Кейт Бланшетт

Тимоти Шаламе

Ариана Гранде

Мэттью Перри

Сейчас представители стриминговой компани подтвердили информацию о предстоящих съемках, опулибковав фото актерского состава "Не смотри вверх". Когда же комедия выйдет на экран – пока неизвестно.