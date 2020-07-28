У пресі заговорили про нові стосунки актора Пола Мескаля, який прославився завдяки головній ролі у серіалі "Нормальні люди". За неофіційними даними, харизматичний ірландець закрутив роман з інді-рок-співачкою Фіб Бріджес.

Як повідомляє The Daily Mail, днями пара поснідала в одному з кафе в Ірландії. Туди Фіб Бріджес прилетіла напередодні зустрічі з Полом Мескальом. За словами очевидців, зірка "Нормальних людей" не приховував своєї симпатії до запальної білявки, що й спровокувало чутки про їхній роман. Та поки представники Пола Мескаля та Фіб Бріджес не коментують розмов преси про стосунки.

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Власниця закладу Трейсі Кіган розповіла журналістам, що поява актора в кафе зробила чудову рекламу. Чимало дівчат тепер приходять туди в надії зустрітись із Полом Мескальом.

Тут було багато розчарованих дівчат, які почули, що Пол був у нас, і вони не бачили його. Зазначу, що Фіб була чарівною,

– розповіла Трейсі Кіган.



Пол Мескаль закрутив роман з Фіб Бріджес / Фото Metro

Що відомо про особисте життя Пола Мескаля

Актор Пол Мескаль є висхідною зіркою, який отримав шалену популярність після виходу серіалу "Нормальні люди". Знаменитий ірландець не приховував, що побудувати стосунки після приходу слави йому непросто.

Із Фіб Бріджес актор познайомився у мережі. Співачка переглянула "Нормальні люди" та після завершення проєкту зізналась: розчарована від того, що немає продовження серіалу. У дописі вона відзначила Пола Мескаля, тому вже за добу отримала нового зіркового підписника блогу. Після приватного спілкування знаменитості влаштували інтерв'ю у мережі, не приховуючи своєї симпатії в розмові один з одним.

До цього Пол Мескаль шукав дівчину на сайті знайомств. Актор обрав додаток Raya, який засекречує його дані. За словами інсайдерів, це рішення Пол Мескаль прийняв за порадою друзів, які запевнили, що саме в мережі харизматичний ірландець може знайти "творчу і привабливу дівчину"