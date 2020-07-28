В прессе заговорили о новых отношениях актера Пола Мескала, который прославился благодаря главной роли в сериале "Нормальные люди". По неофициальным данным, харизматичный ирландец закрутил роман с инди-рок-певицей Фиб Бриджес.

Как сообщает The Daily Mail, на днях пара позавтракала в одном из кафе в Ирландии. Туда Фиб Бриджес прилетела накануне встречи с Полом Мескалом. По словам очевидцев, звезда "Нормальных людей" не скрывал своей симпатии к зажигательной блондинке, что и спровоцировало слухи об их романе. Но пока представители Пола Мескала и Фиб Бриджес не комментируют разговоры прессы об отношениях.

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Владелица заведения Трейси Киган рассказала журналистам, что появление актера в кафе сделало замечательную рекламу. Немало девушек теперь приходят туда в надежде встретиться с Полом Мескалом.

Здесь было много разочарованных девушек, которые услышали, что Пол был у нас, а они не видели его. Отмечу, что Фиб была волшебной,

– рассказала Трейси Киган.



Пол Мескал закрутил роман с Фиб Бриджес / Фото Metro

Что известно о личной жизни Пола Мескала

Актер Пол Мескал является восходящей звездой, который получил бешеную популярность после выхода сериала "Нормальные люди". Знаменитый ирландец не скрывал, что построить отношения после прихода славы ему непросто.

С Фиб Бриджес актер познакомился в сети. Певица пересмотрела "Нормальные люди" и после завершения проекта призналась: разочарована от того, что нет продолжения сериала. В заметке она отметила Пола Мескала, поэтому уже через сутки получила нового звездного подписчика блога. После частного общения знаменитости устроили интервью в сети, не скрывая своей симпатии в разговоре друг с другом.

До этого Пол Мескал искал девушку на сайте знакомств. Актер выбрал приложение Raya, которое засекречивает его данные. По словам инсайдеров, это решение Пол Мескал принял по совету друзей, которые заверили, что именно в сети харизматичный ирландец может найти "творческую и привлекательную девушку".