Стрімінгова компанія Netflix оголосила, що 6 сезон серіалу "Корона" стане фінальним. Наразі автори проєкту готуються до зйомок та поступово розсекречують акторський склад. Так, стало відомо, що зірка "Гри престолів" постане в образі принца Філіпа.

За даними Deadline, мова йде про 73-річного Джонатана Прайса. Актор добре відомий публіці за роллю Його Горобейшества у "Грі престолів". Окрім цього, Джонатан Прайс зіграв у десятках інших популярних фільмів, зокрема, "Завтра не помре ніколи", "Бразилія", "Два папи", "Дружина".

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У "Короні" Джонатан Прайс отримав одну з головних ролей – принца Філіпа. І їхня схожість помітна і без гриму.



Джонатан Прайс зіграє принца Філіпа у "Короні" / Фото Gist Vile

Що відомо про 5 і 6 сезони "Корони"

Вже до кінця 2020 року Netflix презентує 5 сезон серіалу "Корона". Наразі відомо, що у нових епізодах автори проєкту розкриють деталі шлюбу принца Чарльза і Діани. Звісно, стосунки цієї пари були тісно пов'язані з королевою Єлизаветою ІІ, адже саме вона схвалила цей союз. За неофіційними даними, Її Величність вважала Леді Ді ідеальною парою для свого сина.

Окрім цього, автори розкриють деталі конфлікту Єлизавети ІІ і "залізної леді" Маргарет Тетчер. Ймовірно, глядачі також побачать, як королівська сім'я переживала смерть принцеси Діани та принцеси Маргарет.

Під час розробки нових серій представники Netflix побачили, що обмежитись 5 сезоном не вдасться. Тому проєкт матиме ще один сезон, який стане фінальним.

"Незадовго після того, як ми почали обговорювати сюжетні лінії для п'ятого сезону, стало зрозуміло, що для того, щоб віддати належне багатству і складності історії, ми повинні повернутися до початкового плану і зняти 6 сезонів. Проте повинен внести ясність: цей сезон не наблизить нас до сьогодення, але дозволить охопити попередній період більш детально", – прокоментував творець серіалу Пітер Морган.

Головні ролі у "Короні" отримали:



Принцесу Маргарет у серіалі "Корона" зіграє Леслі Менвілл / Фото News Himalaya



Королеву Єлизавету ІІ зіграє Імельда Стонтон / Фото Entertainment Weekly



Принцеса Діана у "Короні" – Емма Коррін / Фото Variety



Джилліан Андерсон перевтілиться у Маргарет Тетчер / Фото The Daily Mail