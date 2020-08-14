Стриминговая компания Netflix объявила, что 6 сезон сериала "Корона" станет финальным. Сейчас авторы проекта готовятся к съемкам и постепенно рассекречивают актерский состав. Так, стало известно, что звезда "Игры престолов" предстанет в образе принца Филиппа.

По данным Deadline, речь идет о 73-летнем Джонатане Прайсе. Актер хорошо известен публике по роли Его Горобейшества в "Игре престолов". Кроме этого, Джонатан Прайс сыграл в десятках других популярных фильмов, в частности "Завтра не умрет никогда", "Бразилия", "Два папы", "Жена".

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В "Короне" Джонатан Прайс получил одну из главных ролей – принца Филиппа. И их сходство заметно и без грима.

Джонатан Прайс сыграет принца Филиппа в "Короне" / Фото Gist Vile

Что известно о 5 и 6 сезонах "Короны"

Уже до конца 2020 года Netflix представляет 5 сезон сериала "Корона". Известно, что в новых эпизодах авторы проекта раскроют детали брака принца Чарльза и Дианы. Конечно, отношения этой пары были тесно связаны с королевой Елизаветой II, ведь именно она одобрила этот союз. По неофициальным данным, Ее Величество считала Леди Ди идеальной парой для своего сына.

Кроме этого, авторы раскроют детали конфликта Елизаветы II и "железной леди" Маргарет Тэтчер. Вероятно, зрители также увидят, как королевская семья переживала смерть принцессы Дианы и принцессы Маргарет.

При разработке новых серий представители Netflix увидели, что ограничиться 5 сезоном не удастся. Поэтому проект будет иметь еще один сезон, который станет финальным.

"Вскоре после того, как мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого сезона, стало понятно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и снять 6 сезонов. Однако должен внести ясность: этот сезон не приблизит нас к настоящему, но позволит охватить предыдущий период более подробно", - прокомментировал создатель сериала Питер Морган.

Главные роли в "Короне" получили:



Принцессу Маргарет в сериале "Корона" сыграет Лесли Менвилл / Фото News Himalaya



Королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон / Фото Entertainment Weekly



Принцесса Диана в "Короне" – Эмма Коррин / Фото Variety



Джиллиан Андерсон перевоплотится в Маргарет Тэтчер / Фото The Daily Mail