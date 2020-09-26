Акторка "Гри престолів" Мейсі Вільямс вийшла у світ з своїм бойфрендом. Зірка похизувалась новою зачіскою та цікавим образом у напівпрозорому вбранні.

Англійська акторка Мейсі Вільямс, що зіграла роль Ар'ї Старк в популярному серіалі "Гра престолів", з'явилась на публіці разом зі своїм хлопцем. Світлини з виходу у світ зірка показала на своїй сторінці в інстаграмі.

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На знімках акторка позує в компанії Рубена Селбі – одного з партнерів модельного агенства. Разом пара закоханих відвідали гала-захід Planetary Health, що відбувся в Монте-Карло. Цей благодійний вечір організували князь Монако Альбер ІІ та його дружина княгиня Шарлен.

Мейсі Вільямс для світського заходу обрала чорну сукню з оксамитовим топом та напівпрозорою спідницею з прикрашеннями з колекції Dior Resort 2021. Свій ефектний образ акторка доповнила туфлями-човниками в тон та аксесуарами. Дівчина не забула і про пандемію, тож одягла стильну чорну захисну маску.

Зірка "Гри престолів" показала нову зачіску – кефаль. Тепер її біляве волосся коротко пострижене спереду та з боків, але залишилось довгим ззаду.

Шанувальники відреагували на новий образ Мейсі Вільямс: "Мені подобається колір твоєї помади", "Зачіска прекрасна", "Вогонь", "Виглядаєш чудово", – написали фани в коментарях.

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