Актриса "Игры престолов" Мэйси Уильямс вышла в свет со своим бойфрендом. Звезда похвасталась новой прической и интересным образом в полупрозрачном наряде.

Английская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая роль Арьи Старк в популярном сериале "Игра престолов", появилась на публике вместе со своим парнем. Фотографии с выхода в свет звезда показала на своей странице в инстаграме.

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На снимках актриса позирует в компании Рубена Селби – одного из партнеров модельного агентства. Вместе пара влюбленных посетили гала-мероприятие Planetary Health, которое состоялось в Монте-Карло. Этот благотворительный вечер организовали князь Монако Альбер II и его жена княгиня Шарлен.

Мэйси Уильямс для светского мероприятия выбрала черное платье с бархатным топом и полупрозрачной юбкой с украшениями из коллекции Dior Resort 2021. Свой эффектный образ актриса дополнила туфлями-лодочками в тон и аксессуарами. Девушка не забыла и о пандемии, поэтому надела стильную черную защитную маску.

Звезда "Игры престолов" показала новую прическу – кефаль. Теперь ее белокурые волосы коротко острижены спереди и по бокам, но остались длинным сзади.

Поклонники отреагировали на новый образ Мэйси Уильямс: "Мне нравится цвет твоей помады", "Прическа прекрасна", "Огонь", "Выглядишь прекрасно", – написали фанаты в комментариях.

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