Відомий американський актор Армі Гаммер лише 2 місяці тому оголосив про розлучення з дружиною Елізабет Чеймберс, як вже засвітився у компанії нової дівчини. Не.ю стала одна з доньок Брюса Вілліса та Демі Мур – Румер Вілліс.

34-річний актора та 32 річна акторка засвітились разом під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Їм не вдалось оминути увагу папараці, від так весь світ обговорює їхній новий роман. За словами спостерігачів видання Page Six, Армі йшов поруч з Румер, обійнявши її за талію. Наразі зірки не коментують свої відносини.

До слова Фільм-номінант на Оскар-2018 "Назви мене своїм ім'ям" матиме довгоочікуване продовження

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Що відомо про шлюб Армі Гаммера?

10 липня 2020 року актор з дружиною-журналісткою оголосили про розлучення після 10 років шлюбу. У пари є двоє дітей – донька Харпер і син Форд. Саме через них шлюборозлучний процес наразі не завершений, оскільки Елізабет, яка і подала на розлучення, хоче отримати пріоритетну опіку над дітьми.

Щодо нової імовірної коханої актора Румер Вілліс, то вона ще не була у шлюбі, а особисте життя завжди приховувала від публічності.