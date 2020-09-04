Известный американский актер Арми Хаммер всего 2 месяца назад объявил о разводе с женой Элизабет Чеймберс, как уже засветился в компании новой девушки. Ней стала одна из дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур – Румер Уиллис.

34-летний актер и 32 летняя актриса засветились вместе во время прогулки в Лос-Анджелесе. Им не удалось обойти внимание папарацци, следовательно весь мир обсуждает их новый роман. По словам наблюдателей издание Page Six, Арми шел рядом с Румер, обняв ее за талию. Сейчас звезды не комментируют свои отношения.

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Что известно о браке Арми Хаммера?

10 июля 2020 года актер с женой-журналисткой объявили о разводе после 10 лет брака. У пары есть двое детей – дочь Харпер и сын Форд. Именно из-за них бракоразводный процесс пока не завершен, поскольку Элизабет, которая и подала на развод, хочет получить приоритетную опеку над детьми.

В отношении новой возможной возлюбленной актера Румер Уиллис, то она еще не была замужем, а личную жизнь всегда скрывала от публичности.