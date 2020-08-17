Італійський актор Мікеле Морроне, який після виходу на екрани еротичного фільму "365 днів" отримав шалену популярність, взяв участь у зйомках кампейну американського бренду Guess.

На честь запуску осінньо-зимової колекції американський бренд Guess оголосив новим обличчям чоловічої лінії Мікеле Морроне. Він отримав найбільшу популярність завдяки головній ролі у фільмі "365 днів" – одному з найпопулярніших фільмів Netflix за всю історію, інформує 24 канал.

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Зйомка нової рекламної кампанії пройшла на знаменитій віллі Villa Erba на озері Комо під керівництвом креативного директора Guess Пола Марсіано.

Історична вілла, яка колись належала знаменитому режисерові Лукіно Вісконті, стала ідеальним місцем для зйомок знаковою рекламної кампанії і неймовірним джерелом натхнення для Пола Марсіано, відомого цінителя італійського кінематографа.

Кампанія знаменує запуск нової чоловічої колекції Guess, що відбиває актуальний напрямок бренду – це класичні лаконічні образи, строгі вивірені силуети і висока якість виконання. Все це ідеально відповідає стилю Мікеле Морроне,

– поділився креативний директор бренду Пол Марсіано.

Для рекламної кампанії актор позував у білосніжній сорочці та чорний класичних штанах. Вишуканий образ доповнив бежевий тренч на ґудзиках.



Мікеле Морроне в зйомці для рекламної кампанії / Guess

На іншому кадрі Морроне постав у чоловічому темно-синьому костюмі, який складається з приталенного піджака в клітинку, жилету та штанів. Актор сексуально розщепив сорочку на тілі, позуючи на кабріолеті з неймовірним краєвидом на Альпи та старовинну віллу.



Італійський актор став новим обличчям відомого бренду / Guess