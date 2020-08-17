Итальянский актер Микеле Морроне, который после выхода на экраны эротического фильма "365 дней" получил бешеную популярность, принял участие в съемках кампейн американского бренда Guess.

В честь запуска осенне-зимней коллекции американский бренд Guess объявил новым лицом мужской линии Микеле Морроне. Он получил наибольшую известность благодаря главной роли в фильме "365 дней" – одном из самых популярных фильмов Netflix за всю историю, информирует 24 канал.

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Съемка новой рекламной кампании прошла на знаменитой вилле Villa Erba на озере Комо под руководством креативного директора Guess Пола Марсиано.

Историческая вилла, некогда принадлежавшая знаменитому режиссеру Лукино Висконти, стала идеальным местом для съемок знаковой рекламной кампании и невероятным источником вдохновения для Пола Марсиано, известного ценителя итальянского кинематографа.

Кампания знаменует запуск новой мужской коллекции Guess, отражающей актуальное направление бренда – это классические лаконичные образы, строгие выверенные силуэты и высокое качество исполнения. Все это идеально соответствует стилю Микеле Морроне,

– поделился креативный директор бренда Пол Марсиано.

Для рекламной кампании актер позировал в белоснежной рубашке и черных классических брюках. Изысканный образ дополнил бежевый тренч на пуговицах.

Микеле Морроне в съемке для рекламной кампании / Guess

На другом кадре Морроне предстал в мужском темно-синем костюме, который состоит из приталенного пиджака в клетку, жилета и брюк. Актер сексуально расстегнул рубашку на теле, позируя на кабриолете с невероятным видом на Альпы и старинную виллу.

Итальянский актер стал новым лицом известного бренда / Guess