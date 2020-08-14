Популярна українська співачка Тіна Кароль відправилася в Нью-Йорк, де зустрілася з генеральним консулом України. Під час офіційної зустрічі артистка продемонструвала бездоганний аутфіт від українського бренду.

Тіна Кароль не втрачає жодної нагоди похизуватися вишуканим вбранням. Кожен її вихід активно обговорює публіка, адже виконавиця завжди підкреслює свою звабливість та сексуальність. Днями Тіна полетіла в Нью-Йорк, де зустрілася із колективом генерального консульства України та побувала в Постійному представництві України при ООН.

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На фан-сторінці зірки в інстаграмі оприлюднили декілька яскравих фото, де Тіна Кароль постала у розкішному костюмі від українського бренду The Coat. Вбрання жовтого кольору складалося з подовженого піджака з зав'язкою та широких штанів зі стрілками. Оскільки піджак мав глибоке декольте, то під нього Тіна одягнула стильний топ.

Знаменитість поєднала костюм із жовтими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона вклала у звичні локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з червоною помадою на губах.

Я надзвичайно щаслива підтримати дух наших дипломатів, які працюють в Нью -Йорку. Безмежно вдячна міністру Дмитру Кулебі, генеральному консулу України в Нью-Йорку Олексію Голубову, постійному представнику України при ООН Сергію Кислиці за теплий прийом та плідну, відчайдушну працю на благо та славу нашої країни. Україна – це ми!

– сказала артистка.

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