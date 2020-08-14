Популярная украинская певица Тина Кароль отправилась в Нью-Йорк, где встретилась с генеральным консулом Украины. Во время официальной встречи артистка продемонстрировала безупречный аутфит от украинского бренда.

Тина Кароль не упускает ни одного случая похвастаться изысканным нарядом. Каждый ее выход активно обсуждает публика, так как исполнительница всегда подчеркивает свою обольстительность и сексуальность. На днях Тина полетела в Нью-Йорк, где встретилась с коллективом генерального консульства Украины и побывала в постоянном представительстве Украины при ООН.

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На фан-странице звезды в инстаграме обнародовали несколько ярких фото, где Тина Кароль предстала в роскошном костюме от украинского бренда The Coat. Наряд желтого цвета состоял из удлиненного пиджака с завязкой и широких брюк со стрелками. Поскольку пиджак имел глубокое декольте, то под него Тина надела стильный топ.

Знаменитость соединила костюм с желтыми туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она уложила в привычные локоны, а на лице сделала фирменный макияж с красной помадой на губах.

Я очень счастлива поддержать дух наших дипломатов, работающих в Нью-Йорке. Бесконечно благодарна министру Дмитрию Кулебе, генеральному консулу Украины в Нью-Йорке Алексею Голубову, постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице за теплый прием и плодотворный, отчаянный труд на благо и славу нашей страны. Украина – это мы!

– сказала артистка.

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