3 знаки зодіаку, на яких у жовтні чекає крах у кар'єрі

Уже до кінця місяця на частину людей чекає крах у кар'єрі. Ймовірно, буде невдача за невдачею.

Телець, Лев і Риби. Саме цим знакам зодіаку зірки пророкують крах у кар'єрі, пише 24 Канал.

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Телець

Цей місяць може стати зовсім несприятливим для вашого успіху. Тельці, найближчим часом ймовірні серйозні проблеми на роботі.

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Лев

Ви так сильно хотіли стати лідером, що навіть могли не помітити, скільки дурниць наробили. У жовтні керівник може показати Леву на двері.

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Риби

Жовтень 2023 може стати для вас нелегким. Підвищення буде хіба що у мріях. Астрологи попереджають про можливий крах у кар'єрі.

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