Телец, Лев и Рыбы. Именно этим знакам зодиака звезды прочат крах в карьере, пишет 24 Канал.

К слову Для 3 знаков зодиака октябрь станет провальным: есть ли среди них вы

Телец

Этот месяц может стать совсем неблагоприятным для вашего успеха. Тельцы, в ближайшее время вероятны серьезные проблемы на работе.

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Лев

Вы так сильно хотели стать лидером, что даже могли не заметить, сколько глупостей наделали. В октябре руководитель может показать Льву на дверь.

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Рыбы

Октябрь 2023 года может стать для вас нелегким. Повышение будет только в мечтах. Астрологи предупреждают о возможном крахе в карьере.

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