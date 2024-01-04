Особливо, якщо люди не дотримувались правил догляду за живою ялинкою. Наприклад, тримали її біля батареї, каміна або радіатора. Або ж придбали погане дерево на ринку.

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Коли викидати ялинку

У деяких людей ялинка стоїть у домі майже до початку лютого. Однак жива новорічна красуня осипається, тож її прибирають швидше: десь 7-8 січня. Церковні правила говорять, що дерево варто виносити з будинку з 6 по 14 січня. Цікаво, що цього року саме 6 січня українці святкуватимуть Водохреще.

За традицією, перед Хрещенням Господнім у будинку не повинно залишатися ніяких новорічних прикрас, зокрема, і ялинки. Адже це світський, а не релігійний атрибут. А от, наприклад, згідно з народними прикметами, дерево варто прибирати 7-8 січня.

Традиції фен-шую кажуть, що новорічну ялинку слід забирати з дому через тиждень після Нового року. Адже краще чимшвидше позбутися старої енергетики.

Куди подіти ялинку

Живу новорічну ялинку не варто викидати у контейнер, де знаходиться інше сміття. Краще покладіть дерево біля нього. Подбайте про те, щоб спеціальні служби обов'язково забрали ялинку, а не залишали її біля будинків.

Якщо ви живете у приватному будинку, то можете мати компостну яму для добрива. Якраз туди й варто викинути ялинку, але перед тим її необхідно подрібнити.

У великих містах України є спеціальні місця, призначенні для утилізації живих ялинок. Також деякі люди везуть новорічну красуню на ферму або в зоологічний парк. Там дерева використовують для корму, будиночків або підстилки.