Власниці цих чотирьох імен можуть бути певні – взимку їм усе до снаги. Вони можуть легко здійснювати мрії та розраховувати на схильність зірок, пише 24 Канал.

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Світлана – "осяйна"

Та, кого нарекли Світланою, бере від зими все – розважається, подорожує та отримує задоволення від життя. Цього сезону Світлани можуть реалізувати свої давні мрії – на їхній стороні удача, яка супроводжує не тільки взимку, але і протягом всього життя.

Світлани дуже цінують зимовий комфорт та завжди по-філософськи відносяться до цієї холодної пори року. Для них зима – це завершення природного циклу, який несе після себе відродження та дає поштовх для нових справ та успіхів.

Імена, яким щастить узимку / Фото Unsplash

Олена – "сонячний промінь"

Дівчата та жінки, яких назвали Оленами, можуть легко реалізувати свої амбіції взимку – холодна пора року не тільки надихає, але і дає можливість покращити своє матеріальне становище. Взимку власницям цього імені щаститиме з грошима – їх можна буде отримати як премію на роботі, як подарунок чи знайти альтернативне джерело доходу.

Щоб досягати успіхів узимку, Оленам варто правильно розставити пріоритети та не розпорошуватися на купу дріб'язкових справ – це може збити жінок з цим іменем з вдалого шляху.

Імена, яким щастить узимку / Фото Unsplash

Інга – "зимова"

Жінки з таким красномовним іменем народжені для того, щоб почуватися взимку максимально комфортно. Коли вони потрапляють у холодну стихію, нічого не може загасити їхнього внутрішнього вогню – наполегливі та стійкі Інги можуть звернути гори.

Взимку перед Інгами відкриті всі двері та серця – цей сезон є ідеальним для того, щоб жінки з цим іменем облаштовували своє життя – як кар'єрне, фінансове, так і любовне.

Імена, яким щастить узимку / Фото Unsplash

Софія – "мудра"

Ті, кого нарекли цим іменем, можуть розраховувати на дивовижну удачу взимку – фортуна в цей сезон буде на боці Софій та допоможе не тільки владнати проблеми, але і змінити життя на краще.

Взимку одинокі Софії можуть знайти кохання свого життя та почати вдалі довготривалі відносини, а ті, хто вже має пару, матимуть змогу поліпшити відносини зі своєю другою половинкою – взимку Софіям варто подорожувати та проводити дозвілля зі своїм обранцем – це допоможе закріпити зв'язок та чудово почуватися в компанії одне одного.

Імена, яким щастить узимку / Фото Unsplash