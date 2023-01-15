Обладательницы этих четырех имен могут быть уверены – зимой им все по силам. Они могут легко осуществлять мечты и рассчитывать на склонность звезд. 24 Канал.

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Светлана – "сияющая"

Та, кого назвали Светланой, берет от зимы все – развлекается, путешествует и получает удовольствие от жизни. В этом сезоне Светланы могут реализовать свои давние мечты – на их стороне удача, сопровождающая не только зимой, но и всю жизнь.

Светланы очень ценят зимний комфорт и всегда по-философски относятся к этому холодному времени года. Для них зима – это завершение природного цикла, который несет после себя возрождение и дает толчок новым делам и успехам.

Имена, которым везет зимой / Фото Unsplash

Елена – "солнечный луч"

Девушки и женщины, которых назвали Еленами, могут легко реализовать свои амбиции зимой – холодное время года не только вдохновляет, но и позволяет улучшить свое материальное положение. Зимой владелицам этого имени будет везти с деньгами – их можно будет получить в качестве премии на работе, в качестве подарка или найти альтернативный источник дохода.

Чтобы добиваться успехов зимой, Еленам следует правильно расставить приоритеты и не распыляться на кучу мелочных дел – это может сбить женщин с этим именем с удачного пути.

Имена, которым везет зимой / Фото Unsplash

Инга – "зимняя"

Женщины с таким красноречивым именем рождены для того чтобы чувствовать себя зимой максимально комфортно. Когда они попадают в холодную стихию, ничего не может потушить их внутренний огонь – настойчивые и стойкие Инги могут свернуть горы.

Зимой перед Ингами открыты все двери и сердца – этот сезон идеально подходит для того, чтобы женщины с этим именем обустраивали свою жизнь – как карьерную, финансовую, так и любовную.

Имена, которым везет зимой / Фото Unsplash

София – "мудрая"

Те, кого назвали этим именем, могут рассчитывать на удивительную удачу зимой – фортуна в этот сезон будет на стороне Софий и поможет не только уладить проблемы, но и изменить жизнь к лучшему.

Зимой одинокие Софии могут найти любовь своей жизни и начать удачные долговременные отношения, а те, у кого уже есть пара, смогут улучшить отношения со своей второй половинкой – зимой Софиям стоит путешествовать и проводить досуг со своим избранником – это поможет закрепить связь и прекрасно. чувствовать себя в компании друг друга.

Имена, которым везет зимой / Фото Unsplash