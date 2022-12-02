Зимой эти знаки зодиака могут получить улучшение условий труда и стремительное повышение, пишет 24 канал.

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Раки

Несмотря на то, что начало зимы, в частности декабрь, может стать достаточно рискованным временем для Раков в плане работы, конец этого сезона принесет представителям этого знака желаемое признание и повышение.

Когда Ракам предложат новый проект или незнакомое занятие на работе зимой, им не стоит отказываться – сложный и свежий проект может принести вожделенную славу и увеличение не только статуса, но и зарплаты.

Гороскоп для Раков

Девы

Зимой амбициозные Девы постоянно пытаются прорваться к новым вершинам (к сожалению, иногда безуспешно). Тем не менее, зима сможет стать для представителей этого знака зодиака судьбоносным временем и подбросит возможность проявить себя.

Девам не стоит закрываться в себе и начать доверять людям – они смогут предложить на первый взгляд ненадежную авантюру, которая в результате окажется ключом к признанию и обогащению Дев.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Для Рыб зима будет плодородной и активной в плане работы. Чем больше рыбы будут работать зимой, тем больше шансов у них будет не только получить премию, но и наконец достичь желаемого повышения.

Зимой Рыбы могут проявить себя на рабочем месте, что может заинтересовать других работодателей. В результате представители водного знака зодиака смогут перейти на более престижное и более оплачиваемое место.

Гороскоп для Рыб