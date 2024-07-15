Вони приваблюють удачу: 4 гарні імені для вашої майбутньої донечки

Кожне ім'я має свої особливості, які впливають на життя людини. Батьки хочуть назвати майбутню дитину так, щоб у неї склалася щаслива доля, щоб було якомога менше випробувань та різних неприємних ситуацій.

У такому разі варто звернути увагу на імена, які приносять удачу. Детальніше про те, як можна назвати дівчинку, дізнавайтеся у сьогоднішньому матеріалі LifeStyle 24.

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Добірка жіночих імен, які притягують удачі

Катерина

Ім'я Катерина має давньогрецьке коріння та трактується як "непорочна" або "чиста". Воно наділяє своїх власниць потужною енергетикою, адже є дуже давнім. У наш час зустрічається у багатьох країнах світу.

Катерина – цілеспрямована та впевнена у собі дівчина. Їй не страшні жодні перешкоди на шляху до мрій та цілей. Намагається оточувати себе лише наполегливими людьми, аби набиратися у них досвіду.

Надія

Ім'я Надія також з'явилося у Стародавній Греції. Воно походить від імені Елпіс та раніше належалося одній із трьох сестер, що сповідували християнську віру, за яку й померли (Віра, Надія, Любов). Перекладається як "щедра".

Надії не притаманна чутливість та надмірна емоційність. Вона дивиться на світ досить прагматично та багато працює, аби досягнути на роботі успіхів. Така дівчина не витрачає свою увагу на декілька справ, а лише на одну.

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Аліса

Ім'я Аліса утворилося від давньогерманського імені Adalheid, яке скорочено звучить як Adelais. Інша теорія стверджує, що воно – давньогрецького походження та означає "істина".

Аліса ніколи не зрадить своїх принципів. Їй важливо дотримуватися правил, щоб не зашкодити іншим людям. Власниця цього імені прекрасно проявляє себе на роботі, тому зазвичай добивається гарних результатів.

Вікторія

З латинської мови ім'я Вікторія перекладається як "перемога". Воно вважається одним із найпопулярніших не лише в Україні, але й в інших країнах світу. Наприклад, у Канаді та Сполучених Штатах Америки.

Вікторія – дуже дисциплінована дівчина. Вона прагне порядку як вдома, так і на роботі. Власниця цього імені – відповідальна, тому отримує хороші результати у кожній справі, за яку береться.