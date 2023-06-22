Щось нестандартне: 6 жіночих імен, які не закінчуються на а і я

Що тільки не вигадають батьки, аби якось цікаво назвати дитину. Вдаються до найрізноманітніших прийомів, щоб надавати їй почуття індивідуальності.

Деякі батьки шукають ім'я, яке має цікаве звучання або звертають увагу на мелодійність. Є ще один цікавий метод – обирати імена, які не закінчуються на а і я. А які ж саме – підкаже 24 Канал.

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Жіночі імена, які не закінчуються на а і я

Любов – ім'я, батьківщиною якого є Греція. У грецькій мові це ім'я та слово любов мають однакове значення. Лінгвісти називають таке перенесення з однієї мови в іншу –калькуванням. Таким чином, Любов – означає "любов".

Ніно – похідне від старого слов'янського слова "ninati" що означає "мрійник" або "мрія". Найвідоміша представниця цього імені – Свята Ніна ввела християнство в Грузії.

Маріам – це ім'я, яке сформувалось з давньоєврейської мови й трактується по-різному: "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".

Елізабет – також давньоєврейського походження. Слово "elisheva" у перекладі означає "присяга" або "присягаюся Богом". Воно дуже поширене серед християн, адже Єлизавета була матір'ю святого Івана Хрестителя.

Марлен – утворилось від поєднання 2 імен: давньоєврейського "Марія" та німецького "Магдалена". Його можна часто почути в давньотюркських діалектах. Ім'я перекладається як "краса", "симпатія".

Жаклін – походить із Франції. Це жіноча форма чоловічого імені Жак. Його значення – "переслідує", "витісняє" або "обганяє".