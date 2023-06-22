Что-то нестандартное: 6 женских имен, которые не заканчиваются на а и я

Что только не придумают родители, чтобы как-то интересно назвать ребенка. Прибегают к самым разным приемам, чтобы придавать ему чувство индивидуальности.

Некоторые родители ищут имя, имеющее интересное звучание или обращающее внимание на мелодичность. Есть еще один интересный метод – выбирать имена, которые не заканчиваются на а и я. А какие именно – подскажет 24 Канал.

К теме Как назвать собаку: 8 самых интересных кличек для девочек и мальчиков

Женские имена, которые не заканчиваются на а и я

Любовь – имя, родиной которого является Греция. В греческом языке это имя и слово «любовь» имеют одинаковое значение. Лингвисты называют такой перенос из одного языка в другой – калькированием. Таким образом, Любовь означает "любовь".

Нино – производное от старого славянского слова "ninati", что означает "мечтатель" или "мечта". Самая известная представительница этого имени – Святая Нина ввела христианство в Грузии.

Мариам – это имя, которое сформировалось из древнееврейского языка и трактуется по-разному: "отброшенная", "горькая", "печальная", "госпожа".

Элизабет – также древнееврейского происхождения. Слово "elisheva" в переводе означает "клятву" или "клянусь Богом". Оно очень распространено среди христиан, ведь Елизавета была матерью святого Иоанна Крестителя.

Марлен – образовалось от сочетания 2 имен: древнееврейского "Мария" и немецкого "Магдалена". Его можно часто услышать в древнетюркских диалектах. Имя переводится как "красота", "симпатия".

Жаклин – происходит из Франции. Это женская форма мужского имени Жак. Его значение – "преследует", "вытесняет" или "обгоняет".