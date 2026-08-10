10 серпня, 11:39
Притягують щастя та успіх: 10 рідкісних жіночих імен на літеру "І"
Якщо ви шукаєте ніжне, але водночас особливе ім'я для дівчинки, то зверніть увагу на варіанти, що починаються на літеру "І". Вони звучать доволі вишукано та несуть у собі глибокий зміст.
24 Канал підготував добірку найцікавіших українських і закордонних імен на "І" з їхніми значеннями. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу донечки найближчим часом.
Жіночі імена, які починаються на букву "І"
- Ірина – давньогрецьке ім'я, яке означає "мир" і "спокій".
- Іванна – має давньоєврейське походження та трактується як "Бог милостивий".
- Інна – ім'я латинського походження, яке перекладається як "бурхлива".
- Іларія – вишукане ім'я латинського походження, яке означає "весела" або "радісна".
- Інеса – за однією з версій, це іспанська форма імені Агнеса, що трактується як "чиста".
- Ізабелла – ім'я єврейського походження, що означає "та, хто шанує Бога".
- Ізольда – давнє кельтське ім'я, яке означає "красуня".
- Інгрід – скандинавське ім'я, що означає "прекрасна" або "кохана".
- Ілона – угорська форма імені Олена, що перекладається як "світло" або "сонячна".
- Ірма – давньогерманське ім'я, яке означає "велична" та "сильна".
Якщо ж ви шукаєте ще більш ексклюзивний та рідкісний варіант, то варто звернути увагу на наступну літеру алфавіту. Імена на "Й" зустрічаються набагато рідше, але теж мають унікальне звучання.