Після народження у євреїв немовля отримує руф номен – основне ім'я, взяте з єврейської Біблії або Талмуду – кодекс правил життя євреїв. А друге ім'я їм дають для мирського життя й дуже часто вони запозичені з інших мов. Додається й той факт, що євреї живуть по всьому світу й можуть перебирати імена країни, де вони мешкають. 24 Канал поділиться найцікавішими іменами єврейського походження.

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Імена єврейського походження

Єлизавета – жіноче ім'я, яке походить від давньоєврейського слова "elisheva", що означає "присяга", "Богом я присягаюсь". Єлизавета часто зустрічається в християнських джерелах, оскільки так називалась матір святого Івана Хрестителя.

Іванна – це жіноча форма чоловічого імені Іван. Його початки – від давньоєврейського імені Іоанн, що перекладається як "Бог милостивий". Хоча лінгвісти трактують його як "божественна", "дарована Богом", "та, що отримала милість Бога".

Соломія – популярне жіноче ім'я, яке утворилося з івриту. Йдеться про слово "shalom", що означає "мир". Ім'я популярне на Близькому Сході. Чоловічим варіантом імені є Соломон. Іноді на Соломію ще кажуть Солоха.

Єва – жіноче ім'я, яке сформувалось від єврейського Хава. Дослівно перекладають як "подателька життя", але трактують як "жвава", "пустотлива". Єва була першою жінкою, створеною з ребра Адама.

Адам – біблійного походження від праотця Адама – першої людини, створеної за подобою Божою. З івриту перекладається дослівно "людина".

Захар – чоловіче давньоєврейське ім'я. Перекладається як "Божа пам'ять" або "той, хто пам'ятає Бога". Ім'я користується популярністю серед християн, мусульман та юдеїв.

Єлисей – відоме ім'я, яке утворилося з івриту. Його переклад – "Бог – порятунок". У Біблії Єлисей був пророком і чудотворцем в Ізраїлі, де його називають Божим чоловіком.

Йосип або Йосиф – походить від давніх євреїв. Їхнє ім'я Йосеф означало "буде додано, додасться". Йосип був чоловіком Діви Марії та земним батьком Ісуса Христа.