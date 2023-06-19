З паризьким шиком: 8 жіночих і чоловічих імен, популярних у Франції

Іменами французького походження називають дітей у багатьох країнах світу. Їх відрізняє від інших вишуканість та елегантність.

На утворення імен великою мірою впливали війни, які відбувалися на території Франції. Саме тому до переліку увійшли запозичені імена з інших країн, які французи трішки переробляли. 24 Канал підкаже найкрасивіші імена французького походження для жінок і чоловіків.

До теми 5 жіночих імен, які вважаються найсексуальнішими: ви їх добре знаєте

Французькі імена для жінок

Вів'єн – має 2 версії походження. Перша, що Vivien утворилось від латині від слова "vivus", що означає "живий", "живе". А інший варіант передбачає, що ім'я французького походження: Vivianne перекладається як "життєвий" або "енергійний".

Ім’я Ніколь є одним з найпопулярніших імен у Франції. Це жіноча версія чоловічої імені Ніколя. Ніколь у перекладі звучить "переможниця народів".

Люсі – французьке ім’я, котре сформувалось від латинського Люсінда. Корінь "люкс" означає "світло". Воно набуло популярності в європейських країнах від римлян та норманів під час завоювань.

Женев'єва – ім'я французького походження, корені якого сягають кельтських племен. Трактується як "біла хвиля", "білий дух", "чесна". Це прототип англійського імені Дженніфер.

Французькі імена для чоловіків

Популярне французьке ім'я Жерар має німецькі корені. Це французька версія імені Герард або Герхард, яке складається з 2 частин: "ger" – "спис" та "hart, hard" – "сильний, стійкий, відважний". Ім'я Жерар перекладають як "відважний списоносець".

Шарль – французька варіація німецького імені Карл, що означає "чоловік", "мужчина". Англійська версія цього імені – Чарльз.

Тьєррі – французьке чоловіче ім'я, утворене від німецького Теодоріх та схожого йому Дітріх та Дітер. У англійській мові має форму Дерека та Дерріка. Означає "король націй".

Жан – дуже поширене ім'я у Франції, перетворене з юдейського імені Йоханан, що означає "Господь помилував" або "Бог милосердний".