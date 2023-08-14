Ці жінки – справжні кар'єристки: 2 знаки зодіаку, в яких робота на першому місці

Не всі жінки мріють про сім'ю та народження дітей. Ба більше, частина на перше місце завжди ставить роботу.

За словами астрологів, до таких людей відносяться народжені під сузір'ям Овна або Лева, пише 24 Канал.

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Овен

Народжені під сузір'ям Овна дуже амбіційні. Цим жінкам важливо досягнути значних успіхів у житті. Так, вони кар'єристки. Овни зроблять усе для досягнення цілей. Такі жінки нерідко думають не про сім'ю чи щось інше, а про роботу.

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Лев

Природжені лідери Леви намагаються якомога швидше піднятися кар'єрними сходами. Ці жінки терпіти не можуть, коли ними хтось командує. Окрім того, завжди прагнуть бути найкращими у своїй справі. Тому нерідко ставлять роботу на перше місце.

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