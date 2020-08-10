Чверть століття Олександр Лукашенко веде холостяцьке життя, однак, не без жіночої уваги. Хто ці жінки, що в той чи інший час були наближеними до Лукашенка і як їхня присутність у житті президента вплинула на нього і білорусів – читайте у матеріалі LifeStyle24.

Законна дружина – Галина Лукашенко

Вони познайомилися в школі села Рижковичі. За словами Галини, яка раніше дала інтерв'ю Комсомольській правді, Олександр проходив 4 кілометри заради побачення, а разом вони читали багато книжок. Романтика тривала кілька років, згодом пара одружилась і народився син Віктор. Згодом з'явився і син Дмитро. Але коли кар'єра Лукашенка почала стрімко розвиватися – він кардинально змінився. Востаннє пару бачили разом в Ізраїлі 1994 року. Наразі вони не розлучені, але живуть окремо. У подружжя є семеро внуків.



Олександр Лукашенко з Галиною / Фото з відкритих джерел

Особистий лікар – Ірина Абельська

Після того, як Олександр зміг обійняти посаду президента Білорусі, він попросив знайти йому особистого лікаря. Тодішня міністерка охорони здоров'я Інеса Дробишевська підібрала йому лікарку з Бреста – Ірину Абельську. Вона супроводжувала його всюди: від ділових зустрічей до відпусток. А під часу візиту до Франції Лукашенко виселив з сусідньої кімнати міністра закордонних справ, щоб поселити поряд Абельську.



Ірина Абельська – колишня кохана Лукашенка / Фото: "Лікарський вісник"

2001 року жінка призначена головним лікарем в лікарні Управління справами президента. Людмила Постоялко, її мати, стає міністеркою охорони здоров'я. Лукашенко не афішував відносин з Абельською, однак 2004 року у Лукашенка народився син Микола, що дедалі частіше з'являється на публіці поруч з батьком. Ні доказів, ні фото, які б доводили, що саме Ірина – мати Миколи, немає, лише дивовижна схожість та чутки ЗМІ. В мережі неодноразово згадувалось, що Ірині Абельській заборонено бачитись із сином.



Олександр Лукашенко із сином Миколою / Фото з відкритих джерел

Естрадна співачка – Ірина Дорофєєва

2007 року президент Лукашенко відвідав театр пісні Дорофєєвої. Після цього він затвердив програму: "Ірина Дорофєєва – особа Білорусі". Вона була поряд з президентом у Сочі, її бачили в президентській резиденції під час "Слов'янського базару". Однак, так само, як і у випадку з Іриною Абельською, жінка не давала ствердної відповіді на питання щодо їхніх стосунків.



Ірина Дорофєєва також була серед числа коханих Лукашенка / Фото з відкритих джерел

Конкурси краси та їхні королеви

Конкурси краси для Олександра Лукашенка були його улюбленими заходами. Саша Варламов, білоруський модельєр, в розслідуванні Станіслава Івашкевича розповів про конкурс "Супермодель Білорусі 1996": "Вони всіх учасниць поставили на карачки. Ці учасниці ходили як кішки по сцені, крутили дупою, муркотіли і говорили мяу!"

Такі побажання Лукашенко передавав через співачку Ліку Ялинську, а згодом на такі конкурси президент сам обирав кандидаток. Також наймали дівчат-моделей на заходи, де брав участь Лукашенко.

Світлана Корольова, "Міс Росія", а згодом і "Міс Європа" зацікавила президента. "Білоруська ділова газета" заявляла, що він запросив її до столиці, де цілий день вона провела з ним в резиденції, а коли хотіла їхати додому – Олександр вмовляв її полетіти наступного дня на літаку. Також пропонував їй місце у комунальному підприємстві.



Світлана Корольова колись і зараз / Фото: bigpicture.ru

Марта Голубєва і Поліна Шуба також часто супроводжували Лукашенка на різних заходах. Так само їх помічали і разом на фото, здебільшого, в обіймах. До числа фавориток Лукашенка також входили Світлана Крук, Світлана Кузнєцова, Аліна Роскач та Христина Неверо.



Марта Голубєва (ліворуч) з Лукашенком / Фото: пресслужба президента

Дарина Шманай та Марія Василевич

Дарина Шманай з 2014 року з'являється з президентом. В інтерв'ю Ксенії Собчак він сказав, що Дашу знає два роки, і вона дуже пристойна дівчина. Коли Ксенія спитала, чи наполягала мати Колі на розлученні з Галиною, то він відповів: "Ні, ніколи. Ніхто ніколи. І Даша теж, про яку ви говорите, не починала цієї розмови".

Щодо Марії Василевич, то вона є ведучою ранкового шоу на "Білорусь-1" та була "Міс Білорусь – 2018". У січні 2019 вона була нагороджена премією за внесок у культурний і благодійний розвиток.

Детальніше про особисте життя президента Білорусі Олександра Лукашенка – читайте тут.