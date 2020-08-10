Четверть века Александр Лукашенко ведет холостяцкую жизнь, однако, не без женского внимания. Кто эти женщины, которые в то или иное время были приближенными к Лукашенко и как их присутствие в жизни президента повлияло на него и белорусов – читайте в материале LifeStyle24.

Законная жена – Галина Лукашенко

Они познакомились в школе села Рыжковичи. По словам Галины, которая ранее дала интервью Комсомольской правде, Александр проходил 4 километра ради свидания, а вместе они читали много книг. Романтика продолжалась несколько лет, впоследствии пара поженилась и родился сын Виктор. Впоследствии появился сын Дмитрий. Но когда карьера Лукашенко начала стремительно развиваться – он кардинально изменился. Последний раз пару видели вместе в Израиле в 1994 году. Сейчас они не разведены, но живут отдельно. У супругов есть семь внуков.



Александр Лукашенко с Галиной / Фото из открытых источников

Личный врач – Ирина Абельская

После того, как Александр смог занять пост президента Беларуси, он попросил найти ему личного врача. Тогдашняя министр здравоохранения Инесса Дробышевская подобрала ему врача из Бреста – Ирину Абельскую. Она сопровождала его повсюду: от деловых встреч до отпусков. А во время визита во Францию Лукашенко выселил из соседней комнаты министра иностранных дел, чтобы поселить рядом Абельскую.



Ирина Абельская – бывшая возлюбленная Лукашенко / Фото: "Врачебный вестник"

В 2001 году женщина назначена главным врачом в больнице Управления делами президента. Людмила Постоялко, ее мать, становится министром здравоохранения. Лукашенко не афишировал отношений с Абельской, Однако в 2004 году у Лукашенко родился сын Николай, что все чаще появляется на публике рядом с отцом. Ни доказательств, ни фото, которые бы доказывали, что именно Ирина – мать Николая, нет, только удивительное сходство и слухи СМИ. В сети неоднократно упоминалось, что Ирине Абельской запрещено видеться с сыном.



Александр Лукашенко с сыном Николаем / Фото из открытых источников

Эстрадная певица – Ирина Дорофеева

В 2007 году президент Лукашенко посетил театр песни Дорофеевой. После этого он утвердил программу: "Ирина Дорофеева – лицо Беларуси". Она была рядом с президентом в Сочи, ее видели в президентской резиденции во время "Славянского базара". Однако, так же, как и в случае с Ириной Абельской, женщина не давала утвердительного ответа на вопрос об их отношениях.



Ирина Дорофеева также была в числе возлюбленных Лукашенко / Фото из открытых источников

Конкурсы красоты и их королевы

Конкурсы красоты для Александра Лукашенко были его любимыми мероприятиями. Саша Варламов, белорусский модельер, в расследовании Станислава Ивашкевича рассказал о конкурсе "Супермодель Беларуси 1996": "Они всех участниц поставили на четвереньки. Эти участницы ходили как кошки по сцене, крутили задницей, мурлыкали и говорили мяу!"

Такие пожелания Лукашенко передавал через певицу Лику Ялинскую, а затем на такие конкурсы президент сам выбирал кандидаток. Также нанимали девушек-моделей на мероприятия, где принимал участие Лукашенко.

Светлана Королёва, "Мисс Россия", а затем и "Мисс Европа" заинтересовала президента. "Белорусская деловая газета" заявляла, что он пригласил ее в столицу, где целый день она провела с ним в резиденции, а когда хотела ехать домой – Александр уговаривал ее улететь на следующий день на самолете. Также предлагал ей место в коммунальном предприятии.



Светлана Королева когда-то и сейчас / Фото: bigpicture.ru

Марта Голубева и Полина Шуба также часто сопровождали Лукашенко на различных мероприятиях. Так же их замечали и вместе на фото, в основном, в объятиях. В число фавориток Лукашенко также входили Светлана Крук, Светлана Кузнецова, Алина Роскач и Кристина Неверо.



Марта Голубева (слева) с Лукашенко / Фото: пресс-служба президента

Дарья Шманай и Мария Василевич

Дарья Шманай с 2014 года появляется с президентом. В интервью Ксении Собчак он сказал, что Дашу знает два года, и она очень приличная девушка. Когда Ксения спросила, настаивала ли мать Коли на разводе с Галиной, то он ответил: "Нет, никогда. Никто никогда. И Даша тоже, о которой вы говорите, не начинала этот разговор".

Относительно Марии Василевич, то она является ведущей утреннего шоу на "Беларусь 1" и была "Мисс Беларусь – 2018". В январе 2019 она была награждена премией за вклад в культурное и благотворительное развитие.

Подробнее о личной жизни президента Беларуси Александра Лукашенко – читайте здесь.