Проти 71-річного французького актора Жерара Депардьє вдруге відновлять справу щодо зґвалтування 24-річної дівчини. Два роки тому її закрили через відсутність доказів. Проте молода актриса подала скаргу, тому повторне розслідування розпочнеться незабаром.

2018 року Жерара Депардьє підозрювали в сексуальних домаганнях. Причиною для розслідування стали звинувачення молодої акторки, ім'я якої не розголошують. Тоді актор свою провину не визнавав, а після допитів та свідчень справу закрили. Проте 24-річна дівчина вимагає відновлення розслідування. Про це інформує France-Presse.

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Прокуратура Парижа вже звернулась до слідчого судді з запитом про повторний розгляд справи.

Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні

У серпні два роки тому 24-річна акторка заявила, що 71-річний Депардьє скоїв над нею сексуальну наругу. Інцидент нібито стався в паризькому маєтку актора під час неформальній репетиції п'єси. Актор заперечував зґвалтування та був вражений тим, що прокуратура розпочала проти нього попереднє розслідування.

Згодом з'ясувалось, що Жерар Депардьє був другом батька молодої акторки й обіцяв йому особисто проконсультувати дівчину щодо майбутньої кар'єри в театрі. Після низки допитів та свідчень у поліції заявили, що склад злочину відсутній, тому справу закрили влітку 2019 року.