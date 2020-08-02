Против 71-летнего французского актера Жерара Депардье во второй раз восстановят дело об изнасиловании 22-летней девушки. Два года назад его закрыли из-за отсутствия доказательств. Однако молодая актриса подала жалобу, поэтому повторное расследование начнется в скором времени.

В 2018 году Жерара Депардье подозревали в сексуальных домогательствах. Причиной для расследования стали обвинения молодой актрисы, имя которой не разглашается. Тогда актер свою вину не признавал, а после допросов и показаний дело закрыли. Однако 24-летняя девушка требует возобновления расследования. Об этом сообщает France-Presse.

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Прокуратура Парижа уже обратилась к следственному судье с запросом о повторном рассмотрении дела.

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

В августе два года назад 24-летняя актриса заявила, что 71-летний Депардье совершил над ней сексуальное надругательство. Инцидент якобы произошел в парижском поместье актера во время неформальной репетиции пьесы. Актер отрицал изнасилование и был поражен тем, что прокуратура начала против него предварительное расследование.

Впоследствии выяснилось, что Жерар Депардье был другом отца молодой актрисы и обещал ему лично проконсультировать девушку относительно будущей карьеры в театре. После ряда допросов и показаний в полиции заявили, что состав преступления отсутствует, поэтому дело закрыли летом 2019 года.