Бельгійський і американський актор Жан-Клод Ван Дам врятував собаку від смерті. Чихуахуа хотіли приспати, але через поширення актором петиції на захист песика, вдалось повернути чотирилапого на батьківщину.

Американський та бельгійський актор Жан-Клод Ван Дам нещодавно поширив на своїй сторінці в твітері петицію, що мала врятувати тримісячне цуценя породи чихуахуа від евтаназії.

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Чихуахуа Рая з Болгарії у вересні продали хазяїнам у Норвегії. Але документи на неї виявилися підробленими, через що собачку збиралися приспати. Її відмовлялися реєструвати в Норвегії та водночас не хотіли повертати в Болгарію. Рая помістили в ізолятор і запланували евтаназію на 22 жовтня.

Втім, Олексій Іверсен, що придбав песика в Осло, створив петицію на його захист. Її підписали більше 12 тисяч людей. Він також написав про те, що винен в тому, що не перевірив документи детальніше, але собака до цього ніяк не причетна.

Я вважаю, що таке поводження з цуценям абсолютно нелюдяно, це суперечить всім моїм моральним цінностям,

– додав власник песика.

Please, sign this @Change petition and help me save a puppy https://t.co/yTxPuXzk3X — Jean-Claude Van Damme (@JCVD) October 17, 2020

Після цього на петицію звернув увагу знаменитість Жан-Клод Ван Дамм. Він записав відео разом зі своїм песиком чихуахуа, де закликав проголосувати проти вбивства та врятувати тваринку. Зазначимо, що це було 17 жовтня, день його народження. Внаслідок цього ролика справа набула суспільного резонансу. Через допомогу актора Рая вдалося врятувати та повернути його на батьківщину.