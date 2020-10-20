Бельгийский и американский актер Жан-Клод Ван Дамм спас собаку от смерти. Чихуахуа хотели усыпить, но из-за распространения актером петиции в защиту пса, удалось вернуть четвероногого на родину.

Американский и бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм недавно распространил на своей странице в твиттере петицию, что должна была спасти трехмесячного щенка породы чихуахуа от эвтаназии.

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Чихуахуа Рая из Болгарии в сентябре продали хозяевам в Норвегии. Но документы на нее оказались поддельными, из-за чего собачку собирались усыпить. Ее отказывались регистрировать в Норвегии и в то же время не хотели возвращать в Болгарию. Рая поместили в изолятор и запланировали эвтаназию на 22 октября.

Впрочем, Алексей Иверсен, что приобрел щенка в Осло, создал петицию в его защиту. Ее подписали более 12 тысяч человек. Он также написал о том, что виновен в том, что не проверил документы подробно, но собака к этому никак не причастна.

Я считаю, что такое обращение с щенком абсолютно бесчеловечно, это противоречит всем моим моральным ценностям,

– добавил владелец щенка.

Please, sign this @Change petition and help me save a puppy https://t.co/yTxPuXzk3X — Jean-Claude Van Damme (@JCVD) October 17, 2020

После этого на петицию обратил внимание знаменитый Жан-Клод Ван Дамм. Он записал видео вместе со своей собачкой чихуахуа, где призвал проголосовать против убийства и спасти животное. Отметим, что это было 17 октября, день его рождения. Вследствие этого ролика дело приобрело общественный резонанс. Благодаря помощи актера, Рая удалось спасти и вернуть его на родину.