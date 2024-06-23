Нехай у домівках запанують мир та спокій: яскраві картинки-привітання зі Зеленими святами
Цієї неділі, 23 червня, віряни святкують Трійцю, тобто розпочинаються Зелені свята. Цього року вони завершаться 29 червня, коли буде Відання П'ятдесятниці, тобто уже наступної суботи,
Зелені свята з'явилися ще у часи, коли не було християнства. З давніх-давен, за традицією, люди прикрашають свої будинки гілками та зеленню, наприклад лепехою, чебрецем, любистком та полином. Дехто озеленює й ікони, які є вдома, зокрема беруть гілки берези або м'яту, передає LifeStyle 24.
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У свято родини збираються за великим столом, а напередодні господині готують багато страв. Раніше, до речі, також було заведено свататися, адже казали, що тоді закохані будуть жити у мирі, любові та злагоді. Молодь колись, крім того, влаштовувала гуляння, на яких хлопці та дівчата розважалися.
Наша редакція щиро вітає своїх читачів зі Зеленими святами. Нехай спокій панує у домівках навіть у такі складні часи. Ми підготували для вас добірку чудових привітань у картинках, тож зберігайтеся для близьких!
Зелені свята 2024: привітання у картинках
Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка картинок-привітань. Проведіть сьогоднішній день у колі найближчих людей!