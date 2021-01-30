Заспокійливий океан та всі кольори хвиль: чаруюча добірка

У соцмережах можна знайти багато акаунтів, які присвячені воді. Хтось знімає її мешканців, а хтось – лише воду. При цьому такі сторінки доволі популярні.
Джерело: інстаграм відеографа @ryanpernofski
В інстаграмі Райана Пернофскі можна знайти безліч крутих коротких відео зі слоумошн ефектом. Він уже понад 8 років займається цією справою.
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Занурення у хвилю дійсно перехоплює подих.
Найбільш популярними є відео з хвилями на фоні неба у момент світанку або ж навпаки – заходу сонця.
Океан і схід сонця – що може бути кращим? Тому Райан радить насолоджуватись цим відео та думати про хороші речі.
На цьому фото є жовтогаряча лінія, яка схожа на полум'я. Через це створюється ефект, ніби всередині хвилі є невелика пожежа.