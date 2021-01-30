У соцмережах можна знайти багато акаунтів, які присвячені воді. Хтось знімає її мешканців, а хтось – лише воду. При цьому такі сторінки доволі популярні.

Джерело: інстаграм відеографа @ryanpernofski

В інстаграмі Райана Пернофскі можна знайти безліч крутих коротких відео зі слоумошн ефектом. Він уже понад 8 років займається цією справою.

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Добірка робіт Райана Пернофскі

Ефектне слоумо хвилі, яка має дивовижний ізумрудний колір

Заспокійлива та потужна хвиля

"Затримайте дихання"

Занурення у хвилю дійсно перехоплює подих.

Схід сонця, який просто зачаровує!

Найбільш популярними є відео з хвилями на фоні неба у момент світанку або ж навпаки – заходу сонця.

4 ранку та неймовірні кольори сходу сонця

Океан і схід сонця – що може бути кращим? Тому Райан радить насолоджуватись цим відео та думати про хороші речі.

Палаюче сонце у воді

На цьому фото є жовтогаряча лінія, яка схожа на полум'я. Через це створюється ефект, ніби всередині хвилі є невелика пожежа.

Дивовижне поєднання веселки та океану