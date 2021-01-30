В соцсетях можно найти много аккаунтов, которые посвящены воде. Кто-то снимает ее обитателей, а кто-то – только воду. При этом такие страницы довольно популярны.

Источник: инстаграм видеографа @ryanpernofski

В инстаграме Райана Пернофски можно найти множество крутых коротких видео с слоумоушн эффектом. Он уже более 8 лет занимается этим делом.

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Подборка работ Райана Пернофски

Эффектное слоумо волны, которая имеет удивительный изумрудный цвет

Успокаивающая и мощная волна

"Задержите дыхание"

Погружение в волну действительно перехватывает дыхание.

Восход солнца, который просто завораживает!

Наиболее популярными являются видео с волнами на фоне неба в момент рассвета или же наоборот – заката.

4 утра и невероятных цвета восхода солнца

Океан и восход солнца – что может быть лучше? Поэтому Райан советует наслаждаться этим видео и думать о хороших вещах.

Горящее солнце в воде

На этом фото есть оранжевая линия, которая похожа на пламя. Из-за этого создается эффект, будто внутри волны есть небольшой пожар.

Удивительное сочетание радуги и океана