Успокаивающий океан и все цвета волн: чарующая подборка
В соцсетях можно найти много аккаунтов, которые посвящены воде. Кто-то снимает ее обитателей, а кто-то – только воду. При этом такие страницы довольно популярны.
Источник: инстаграм видеографа @ryanpernofski
В инстаграме Райана Пернофски можно найти множество крутых коротких видео с слоумоушн эффектом. Он уже более 8 лет занимается этим делом.
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Подборка работ Райана Пернофски
Эффектное слоумо волны, которая имеет удивительный изумрудный цвет
Успокаивающая и мощная волна
"Задержите дыхание"
Погружение в волну действительно перехватывает дыхание.
Восход солнца, который просто завораживает!
Наиболее популярными являются видео с волнами на фоне неба в момент рассвета или же наоборот – заката.
4 утра и невероятных цвета восхода солнца
Океан и восход солнца – что может быть лучше? Поэтому Райан советует наслаждаться этим видео и думать о хороших вещах.
Горящее солнце в воде
На этом фото есть оранжевая линия, которая похожа на пламя. Из-за этого создается эффект, будто внутри волны есть небольшой пожар.
Удивительное сочетание радуги и океана
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