28 серпня Тіна Кароль випустить пісню Blow Your Mind з американським репером Snoop Dogg. Українська співачка зізналась, що свій фрагмент треку записала всього за годину.

Лише тиждень тому Тіна Кароль оголосила про прем'єру нового треку Blow Your Mind, який записала спільно з репером Snoop Dogg та R&B-виконавцем Luca Dayz. Для "Сніданку з 1+1" зірка розсекретила подробиці співпраці над піснею, яку з нетерпінням чекають фани по всьому світу.

Вона зізналась, що впродовж своєї кар'єри багато працювала над тим, щоб українські виконавці були конкурентноспроможними на західному ринку, а не лише на Батьківщині.

До теми Тіна Кароль записала спільний трек з репером Snoop Dogg

Тіна Кароль розповіла, що минулого року підписала контракт з незалежним американським лейблом, разом з яким працювала над англомовним альбомом. Співпраця зі Snoop Dogg є лише першим кроком для виходу на світовий рівень, проте пропозиція про запис спільного треку з'явилась несподівано.

Я сиділа вдома, задзвонив телефон. І мені говорять, що у нас для тебе чудова новина, у нас буде співпраця зі Snoop Dog. А потім мені кажуть, у тебе є одна година, щоб записати свій шматок, вигадати музику, слова і так далі,

– поділилась артистка.

Тіна Кароль зізналась, що вихід з критичної ситуації знайшла, адже Україна багата на хороших композиторів. Зірка "порізала" пісню одного з авторів, з яким працює постійно: "Взяла цей шматочок, вклала, заспівала, зробили текст".

Співачка наголосила, що у пісні Blow Your Mind заспіває і залишиться собою. Через пандемію коронавірусу Тіна Кароль і Snoop Dogg не будуть знімати кліп, натомість музиканти випустять лірик-відео. Зірка зазначила, що в сучасних умовах "кривлятися в скайпі" обоє не хотіли. Прем'єра ролика відбудеться вже 28 серпня.