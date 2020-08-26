28 августа Тина Кароль выпустит песню Blow Your Mind с американским рэпером Snoop Dogg. Украинская певица призналась, что свой фрагмент трека записала всего за час.

Всего неделю назад Тина Кароль объявила о премьере нового трека Blow Your Mind, который записала совместно с рэпером Snoop Dogg и R&B-исполнителем Luca Dayz. Для "Завтрака с 1+1" звезда рассекретила подробности сотрудничества над песней, которую с нетерпением ждут фаны по всему миру.

Она призналась, что на протяжении своей карьеры много работала над тем, чтобы украинские исполнители были конкурентоспособными на западном рынке, а не только на Родине.

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Тина Кароль рассказала, что в прошлом году подписала контракт с независимым американским лейблом, вместе с которым работала над англоязычным альбомом. Сотрудничество со Snoop Dogg является лишь первым шагом для выхода на мировой уровень, однако предложение о записи совместного трека появилось неожиданно.

Я сидела дома, зазвонил телефон. И мне говорят, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. А потом мне говорят, у тебя есть один час, чтобы записать свой кусок, выдумать музыку, слова и так далее,

– поделилась артистка.

Тина Кароль призналась, что выход из критической ситуации нашла, ведь Украина богата хорошими композиторами. Звезда "порезала" песню одного из авторов, с которым работает постоянно: "Взяла этот кусочек, вложила, спела, сделали текст".

Певица подчеркнула, что в песне Blow Your Mind споет и останется собой. Из-за пандемии коронавируса Тина Кароль и Snoop Dogg не будут снимать клип, зато музыканты выпустят лирик-видео. Звезда отметила, что в современных условиях "кривляться в скайпе" оба не хотели. Премьера ролика состоится уже 28 августа.