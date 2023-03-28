Захистіть город від заморозків та снігу: як не втратити врожай

Навесні швидкий прихід тепла може поквапити висаджувати розсаду та сіяти рослини. Але весняна пора дуже мінлива і часто можуть повернутись морози. Як захистити город від заморозків читайте в матеріалі.

Весняні заморозки та снігопади іноді бувають несподіваними та можуть зашкодити молодим рослинам. Кілька перевірених способів допоможуть захистити майбутній врожай, пише 24 Канал.

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Як захистити город від заморозків

Насамперед потрібно слідкувати за прогнозом погоди. Не квапитись висаджувати розсаду якщо метеорологи повідомляють про погіршення погодних умов. Пізніше не означає гірше, рослини швидше зійдуть в стабільному теплі.

Якщо рослини вже у відкритому ґрунті найкращим способом є укриття. Для цього над рослинами встановлюють дуги, а поверх них настилають агроволокно. Існують різні матеріали, для різних коливань температур, навіть для захисту до -6 °C.



Укриття для рослин /Фото Pinterest

Пророслим паросткам також допоможе правильний полив. Потрібно розпилювати воду на стебла та листя з усіх боків. Таким чином при заморозках утвориться крижана кірка, яка зможе зберегти всередині листя і стебел тепло. Це природний спосіб для рослин.

Також звичайний полив врятує урожай за незначного зниження температури. Коли вода починає випаровуватися, то утворює невеликий туман навколо рослин, який витримує перепади температур. Таким чином паростки захищає власний мікроклімат.



Мороз на рослинах / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська

Якщо погода погіршилась кардинально і на молоді рослини випав сніг, але швидко розстав, – хвилюватись не варто. Тала вода з нього зволожить ґрунт і навіть буде корисна для молодої розсади.