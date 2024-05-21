4 знаки зодіаку, які залежні від соцмереж

Представники кількох знаків зодіаку багато часу приділяють віртуальному спілкуванню, забуваючи про важливість живих зустрічей. Астрологи рекомендують переглянути тип комунікації.

Рак, Діва, Терези та Козоріг, вас можна назвати залежними від соцмереж, пише LifeStyle 24.

Цікаво 3 знаки зодіаку, які в стосунках найчастіше помиляються

Рак

Представникам цього знаку зодіаку найлегше втікати від своїх проблем у віртуальному світі. Від такої манери страждають, як і ваш психологічний стан, так і близьке оточення.

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Діва

Ви схильні до кількагодинного перегортування стрічки інстаграму чи тіктоку. Це увійшло вже у певний ритуал, особливо перед сном.

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Терези

Усе ваше життя зав'язане на соцмережах. Представники цього знаку зодіаку майже ніколи не випускають телефон із рук, щоб нічого не пропустити.

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Козоріг

Ви належите до категорії людей із перемінною залежністю, яка залежить від конкретного періоду життя. Можете як і зрідка користуватись соціальними мережами, так і великий проміжок часу приділяти увагу віртуальному світу.

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