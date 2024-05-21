Рак, Дева, Весы и Козерог, вас можно назвать зависимыми от соцсетей, пишет LifeStyle 24.

Интересно 3 знака зодиака, которые в отношениях чаще всего ошибаются

Рак

Представителям этого знака зодиака легче всего убегать от своих проблем в виртуальном мире. От такой манеры страдают, как и ваше психологическое состояние, так и близкое окружение.

Гороскоп для Раков

Дева

Вы склонны к многочасовому пролистыванию ленты инстаграма или тиктока. Это вошло уже в определенный ритуал, особенно перед сном.

Гороскоп для Девы

Весы

Вся ваша жизнь завязана на соцсетях. Представители этого знака зодиака почти никогда не выпускают телефон из рук, чтобы ничего не пропустить.

Гороскоп для Весов

Козерог

Вы относитесь к категории людей с переменной зависимостью, которая зависит от конкретного периода жизни. Можете как и изредка пользоваться социальными сетями, так и большой промежуток времени уделять внимание виртуальному миру.

Гороскоп для Козерогов