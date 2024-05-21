Телец, Рак и Козерог, из-за искренности и доброты, вам часто приходится страдать из-за собственных ошибок, пишет Love 24.

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Телец

Вы всегда пытаетесь проявить себя в отношениях с лучшей стороны, ведь заботитесь о комфорте партнера. К сожалению, этим активно пользуются и не ценят вашей открытости.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Открывая душу во взаимоотношениях со второй половинкой, вам приходится рисковать своими же чувствами. Изредка может посчастливиться встретить человека, который по-настоящему оценит доброту, заботу и любовь, которые вы способны проявлять.

Гороскоп для Раков

Козерог

Сначала вы боитесь довериться человеку, ведь есть внутренний страх, что в очередной раз сделают больно. Представители этого знака зодиака очень часто сталкиваются с изменами и неправильными людьми, что начинают искать причину в себе, забывая, о масштабной ошибке партнера.

Гороскоп для Козерогов