Телець, Рак і Козоріг, через щирість та доброту, вам часто приходиться страждати через власні помилки, пише Love 24.

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Телець

Ви завжди намагаєтесь проявити себе в стосунках з найкращої сторони, адже піклуєтесь про комфорт партнера. На жаль, цим активно користуються і не цінують вашої відкритості.

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Рак

Відкриваючи душу у взаєминах із другою половинкою, вам доводиться ризикувати своїми ж почуттями. Зрідка може пощастити зустріти людину, яка по-справжньому оцінить доброту, турботу й любов, які ви здатні проявляти.

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Козоріг

Спочатку ви боїтесь довіритись людині, адже маєте внутрішній страх, що вчергове зроблять боляче. Представники цього знаку зодіаку дуже часто зіштовхуються зі зрадами та неправильними людьми, що починають шукати причину в собі, забуваючи, про масштабну помилку партнера.

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