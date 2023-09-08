Кожен вишитий виріб містить певні особливі символи. І всі вони не випадкові: мають певне значення. Тому у давнину наші пращури могли буквально “читати” по орнаменту, про що йдеться на вишиванці. Цікаво дізнатися, вигляд мають жіночі та чоловічі імена на вишиванці.

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Закодовані імена в українській вишиванці

Ймовірно, хоча б раз ви помічали певні кола, ромби, гілки та спіралі на вишитому одязі. Це не просто малюнки, а й особливі національні символи. Тому що наші предки були тісно пов’язані з природою. Вони поклонялися рослинам, тваринам, сонцю, місяцю.

На полотні малювали сонце, землю, всесвіт та закладали у них певний зміст: загадували хорошу долю, відтворювали деякі знаки як обереги. Зазвичай це були доволі прості орнаменти.

Тепер є змога закодувати різні слова, наприклад, назви міст чи імена, у вигляді національного орнаменту. Він має вигляд QR-коду. Кожна буква – означає певний символ, а кожен символ слугує оберегом. Таку абетку видав знавець української писанки та вишивки Володимир Підгірняк.

Дослідник особливо аналізував народну творчість прикарпатських земель. Тоді він помітив деякі схожості в символах та намагався зчитати, про що ж там йдеться.

Як виглядають імена у вишиванці



Закодовані імена / Фото Pinterest

Закодовані імена / Фото Pinterest

Закодовані імена / Фото Pinterest



Закодовані імена / Фото Pinterest



Закодовані імена / Фото Pinterest



Закодовані імена / Фото Pinterest

Закодовані імена / Фото Pinterest



Закодовані імена / Фото Pinterest