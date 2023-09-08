Каждое вышитое изделие содержит особые символы. И все они не случайны: имеют определенное значение. Поэтому в старину наши предки могли буквально "читать" по орнаменту, о чем идет речь на вышиванке. Интересно узнать, как выглядят женские и мужские имена на вышиванке.

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Закодированные имена в украинской вышиванке

Вероятно, хотя бы раз вы замечали определенные круги, ромбы, ветки и спирали на вышитой одежде. Это не просто картинки, но и особые национальные символы. Потому что наши предки тесно связаны с природой. Они поклонялись растениям, животным, солнцу, луне.

На холсте рисовали солнце, землю, вселенную и закладывали в них определенный смысл: загадывали хорошую судьбу, воспроизводили некоторые знаки как обереги. Обычно это были очень простые орнаменты.

Теперь есть возможность закодировать разные слова, например, названия городов или имена, посредством национального орнамента. Он имеет вид QR-кода. Каждая буква означает определенный символ, а каждый символ служит оберегом. Такой алфавит выдал знаток украинской писанки и вышивки Владимир Пидгирняк.

Исследователь особенно анализировал народное творчество прикарпатских земель. Тогда он заметил некоторые сходства в символах и пытался считать, о чем там идет речь.

Как выглядят имена в вышиванке



Закодированные имена / Фото Pinterest

Закодированные имена / Фото Pinterest

Закодированные имена / Фото Pinterest



Закодированные имена / Фото Pinterest



Закодированные имена / Фото Pinterest



Закодированные имена / Фото Pinterest

Закодированные имена / Фото Pinterest



Закодированные имена / Фото Pinterest