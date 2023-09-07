В Украине младенцев называют очень по-разному в зависимости от региона. В Харьковской области у жителей был свой взгляд на выбор имен для мальчиков и девочек. Познакомимся с их предпочтениями, которые подготовил 24 Канал.

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Имена для детей в Харьковской области

Всегда интересно наблюдать, какие мнения у родителей по выбору имен для младенцев. Ведь сейчас появляются все новые и новые варианты, поэтому выбор довольно широк. Некоторые из них называли новорожденных достаточно стандартно и обычно.

В результате распространенными именами для мальчиков оказались Матвей, Максим, Никита, Богдан, Марк.

оказались Матвей, Максим, Никита, Богдан, Марк. Девочки тоже не отстали. Родителям в Харьковской области больше всего пришлись по душе следующие варианты: Мария; София; Анастасия; Алиса.



Новорожденная девочка / Фото Canva

Впрочем, традиционность нравится далеко не всем харьковчанам. Некоторые пытаются искать что-то креативное, интересное: такое имя, лишь бы было только у их малышей. Это ведь сразу выделяет ребенка из других, а значит – запоминается.

Лидерами среди редких мужских имен в Харьковской области стали Всеволод, Рустам, Маркиян, Лаврин и Макс.



Новорожденный мальчик / Фото Canva

А вот список небанальных имен для девочек возглавляют Варвара, Каролина, Мия, Мира, Иллария, Дайана, Данелия, Адриана, Ульяна и Мелания.