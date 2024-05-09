18 найзагадковіших українських прізвищ, походження яких досі невідоме

Походження деяких українських прізвищ можна доволі легко розгадати. Вони утворилися від роду заняття, соціального статусу людини або місця проживання. Однак є родові імена, які оповиті таємницями.

Невідомо, як з'явилися прізвища, яким понад тисячу років. Вони мають закінчення -ахно, -ман та -вер та досі вивчаються науковцями.

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Перелік найзагадковіших українських прізвищ

У прізвищах Махно, Ватахно, Сахно, Дахно, Кахно та Тахно змінюються лише перші літери. Крім того, вони не викликають ніяких асоціацій, за якими можна було б розгадати походження. Зустрічаються у Дніпропетровській, Київській та Харківській областях, рідше – у західних регіонах.

Однакові закінчення мають й такі родові імена: Бацман, Варман, Котьман, Отман, Сурман, Бікман та Тарман. Існує думка, що перше з данської мови трактується як "човняр", однак невідомо, як воно потрапило в Україну.

Таємниця походження українських прізвищ / фото Freepik

У списку найзагадковіших прізвищ також є ті, що найбільш поширені на Київщині. Зокрема, йдеться про Отвер, Івер, Тавер, Авер та Хавер.

Прізвища, які залишились лише в Україні