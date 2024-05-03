До сучасних часів збереглося декілька прізвищ, які можна почути лише в Україні. Це ще одна особливість нашого народу, про яку потрібно розповідати у всьому світі. Детальніше читайте у матеріалі.

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Перелік прізвищ, які є лише в Україні

Прізвища Перебийніс та Нагнибіда вказують на те, що ви з козацького роду. Вони утворилися за часів Запорозької Січі. У цих родових іменах відчутний український колорит, вони доволі цікаво та весело звучать.

Ніде у світі немає ще й таких прізвищ: Майборода, Гуляйдень, Завалипіч, Тягнирядно, Вирвикишка, Неїжборщ, Несвятипаска, Затуливітер, Гризидуб. Помітно, що вони складаються з двох частин, у яких зустрічаються відомі українські слова: вітер, паска, кишка, день, борода, піч, дуб, борщ та рядно.

Добірка українських прізвищ / Фото Depositphotos

До речі, багато жартівливих прізвищ утворилося від назв професії. Наприклад, Дубогризенко (тесля), Заплюйсвічка (паламар), Тягнишкірка (чоботар), Мукосієнко (мельник), Шклобой (скляр).

Прізвища, які вказують, що ви – корінні українці